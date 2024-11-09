منع الوشوم بصوالين الحلاقة

منعت وزارة البلديات والإسكان محلات صوالين الحلاقة من استخدام أجهزة التسمير «التان» والوشم، وذلك ضمن الاشتراطات التي أصدرتها الوزارة، أمس، والتي ستكون ملزمة لجميع الصوالين بعد 180 يوميًا.

تعقيم فوري

ركزت الاشتراطات إلى حد كبير على الجوانب الصحية، وأولتها اهتمامًا خاصًا باعتبارها تتعلق بالصحة العامة للعملاء، وبحسب الاشتراطات فإنه يمنع استخدام أمواس الحلاقة أكثر من مرة، مع ضرورة التخلص منها بعد الاستخدام فورًا، كما تلزم الاشتراطات توفير جهاز تعقيم واحد على الأقل، على أن يتم تعقيم الأدوات بعد الاستخدام فورًا.

لائحة تنفيذية

تمنع الاشتراطات الصوالين استخدام مستحضرات ومنتجات مجهولة المصدر أو المنتوجات التي تحتوي على مركبات دوائية، ويلزم أن تكون المنتجات المستخدمة في التجميل ونحو ذلك مطابقة تمامًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للتجميل والصادرة من الهيئة العامة للغذاء و الدواء.

بيئة عمرانية

أشارت البلديات والإسكان إلى أن ذلك يأتي نتجية العمل الذي تقوم به الوزارة ضمن تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية، تحقيقًا لأعلى مستويات الخدمة لتشجيع الستثمرين، وتوفير البيئة النظامية المناسبة وضبط عملية التطوير، مما سيكون له أثرًا إيجابيًا على البيئة العمرانية.

تنبهات على العمالة

- منع لمس الأنف أو الفم أثناء العمل.

- التوقف عن العمل حال ظهور أعراض مرضية.

- منع الأكل والشرب في المكان.

- منع النوم أو الإقامة في المنشأة.

- منع دخول النساء إلا في حال مرافقتها لذوي الاحتياجات الخاصة.