شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 1000 كجم من المخدرات في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات⁩

⁧#بلغ_عنهم



Report drug smugglers and distributors#War_On_Drugs #Report_them pic.twitter.com/CwqueF5wrv — حرس الحدود السعودي (@BG994) April 27, 2023

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 900 كيلو جرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ⁧This is a Twitter StatusReport drug smugglers and distributorsThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية.