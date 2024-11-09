شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 آلاف وحدة من التبغ والمواد المخالفة في مداهمة مشتركة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط أكثر من 3,000 وحدة من المواد والمنتجات المخالفة المستخدمة في تصنيع التبغ خلال حملة ميدانية في جنوب المحافظة.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة لها، بالتعاون مع فرق الضبط الميداني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، داهمت الموقع وصادرت 1298.8 لترًا من الجلسرين مجهول المصدر، و68.2 كيلوغرامًا من المعسل الجاهز، و284 لترًا من نكهات مجهولة المصدر بعضها منتهية الصلاحية، إضافة إلى 5,816 وحدة من العبوات والأكياس الفارغة، شملت سطولًا كبيرة وصغيرة وعبوات بلاستيكية.كما صادرت الفرق الميدانية معدات تصنيع شملت ماكينتين للتغليف الحراري، خلاط طعام صغير، ماكينة عجائن كبيرة، وثلاثة موازين بأحجام مختلفة، وتم تسليم العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية،وأضافت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية