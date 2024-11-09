شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​مشروع بحثي يستكشف التنوع البيولوجي في وادي العرج بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الاستفادة من الأسماك

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مشروعًا بحثيًا طموحًا لاستكشاف الحياة الفطرية في وادي العرج بمحافظة الطائف.ويقود هذا المشروع الدكتورة منال شفي، أستاذ مشارك بقسم الأحياء بالجامعة، وبمشاركة طالبة الدكتوراه تهاني الطويرقي - فني مختبر - بجامعة الطائف.ويهدف المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، إلى دراسة التنوع البيولوجي الفريد في وادي العرج، وخاصةً الأسماك، بهدف تقييم إمكانية الاستفادة منها كمصدر غذائي آمن ومستدام.كما يتناول المشروع دراسة جدوى استخدام الأسماك كمصدر طبيعي للبروتين الحيوي، وإمكانيات تطوير الوادي لزيادة إنتاجيته من الأسماك، مع الحفاظ على توازنه البيئي وتحويله إلى وجهة سياحية جاذبة.ويسعى المشروع للإجابة على تساؤلات علمية مهمة تتعلق بإمكانية الاستفادة من الأسماك المتواجدة في الوادي كغذاء صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب دراسة جدوى استخدامه كمصدر طبيعي للبروتين الحيوي.وشملت الدراسة تحاليل وفحوصات مخبرية عديدة على عينات من الأسماك والمياه والتربة من وادي العرج، هدفها تكوين صورة متكاملة عن أمن وسلامة النظام البيئي في الوادي وكذلك الكشف عن سلامته من الملوثات البيئية والبشرية. وستسهم هذه النتائج في وضع إطار تطويري شامل للوادي.ويمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف جامعة الملك عبدالعزيز في مجال البحث العلمي، ويعكس التزامها بتطوير دراسات بيئية تخدم المجتمع وتساهم في استدامة الموارد الطبيعية في المملكة بالتعاون مع عدة جهات حكومية دعمت التحاليل المخبرية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب المزرعة السمكية للأستاذ سالم الحميدي، والتي كان لدعمهم دور كبير في إتمام هذا المشروع البحثي الهام.