شكرا لمتابعة خبر عن سوداني يروي قصة وفاة زوجته وابنه في حادث ويوضح المساعدة التي تلقاها في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مقيم سوداني، قصة وفاة زوجته وابنه في حادث سير بالمملكة، وكيف تمكن من العيش في المملكة بعد ذلك والمساعدة التي تلقاها .

وقال المقيم والذي يُدعى أبو دفع الله، في مقطع فيديو : “قبل سنتين جاءت زوجتي إلى المملكة لتعمل كممرضة وأرسلت لنا وكانت تعمل بمستشفى الملك خالد بالخرج” .

وأردف: ” في أحد الأيام خرجت رفقة أحد أصدقائي لتفاجأ باتصال من ابنتي تخبرني بأن سيارة دهست زوجت وولدي عمره كان حينها سنتين، بالإضافة إلى جنين عمره 4 شهور، لو ما كان إيماني قوي كنت وصلت لحالة من الجنون”.

وأضاف : “بعد وفاة زوجتي حسيت أنه كل الدنيا مظلمة بالنسبة لي لكن كان في رب اسمه الكريم وبلد اسمها المملكة”.

وأشار إلى أن مدير مستشفى الملك خالد أوجد له وظيفة في إحدى الشركات، وحتى أن بعض السعوديين كانوا يسلموا عليه ويطيبوا بخاطره في مصابه الجلل.

وأنهى المقيم السوداني حديثه: “ما بتحس أنك غريب في المملكة وأنك تريد أن تجلس هناك مدى الحياة، وما حسينا بألم الفاجعة رغم كبرها”.