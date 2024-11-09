شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تترك أثر".. حملة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

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حماية الغطاء النباتي

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حملة توعوية شاملة تحت شعارلا تترك أثر، بهدف ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تحافظ على الموارد الطبيعية والبيئةوتسلط الحملة الضوء على أهمية الحصول على تصاريح التخييم من المنصة الإلكترونية لضمان تنظيم الأنشطة البيئية وتفادي الإضرار بالمحميات الطبيعية والممتلكات العامة.كما تشجع على استبدال الحطب المحلي بالمستورد للمحافظة على الأشجار وتقليل تأثيرات التصحر، والالتزام باستخدام الطرق المخصصة أثناء القيادة لتجنب الإضرار بالنباتات والتربةوفي إطار حماية الغطاء النباتي، تدعو الحملة إلى إشعال النار في الأماكن المخصصة باستخدام أدوات آمنة، مما يحد من انتشار الحرائق ويسهم في حماية التنوع البيئي. وتشير إلى أن تطبيق هذه الممارسات ينعكس إيجابيًا على تقليل النفايات، والحد من التلوث الهوائي والمائي، وخفض انبعاثات الكربون، مما يدعم جهود مكافحة الاحتباس الحرارييهدف المركز من خلال الحملة إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية لتأمين بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة، مع التركيز على حماية الحيوانات والنباتات من مخاطر الانقراض، وتأمين غطاء نباتي مستدام يعزز صحة الإنسان وجودة الحياةيدعو المركز الجميع للمشاركة الفاعلة في الحملة، مؤكدًا أن تبني ممارسات بيئية إيجابية يساهم في ضمان استمرار الطبيعة ومواردها، لتبقى مصدر فخر وأمان للمجتمع