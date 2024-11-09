السعودية | الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ،ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ونائب أمين جدة المهندس على القرني، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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