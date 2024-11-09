السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل و الحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك ، الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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