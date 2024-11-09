شكرا لقرائتكم خبر عن 210 آلاف ريال قيمة صقر شاهين.. تفاصيل الليلة الـ 18 لمزاد الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة الـ 18 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ بيع صقر شاهين فرخ بقيمة 210 آلاف ريال.

وينظم المزاد بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر الجاري. مزاد نادي الصقور السعودي وجاءت المزايدة على الصقر؛ الذي اشترك في طرحه تسعة طواريح في منطقة الخرار (رابغ) بـ50 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 210 آلاف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح).

ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي. أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، إذ يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.