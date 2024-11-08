شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : ضربة الأحيمر تبدأ اليوم وسنعيش أول الموجات الشتوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن الخميس نعيش أول الموجات الشتوية شبه الباردة، خاصة في الليل، وتسمى عند العامة بضربة الأحيمر.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن أول موجات البرد يسميها العامة “ضربة الأحيمر” وهي ضربة تنبيهية للاستعداد للبرد بالمأكل والمشرب والملبس.

وأشار إلى أن الأحيمر نجم أحمر والعرب القدماء يسمونه نجم “قلب العقرب”، وعادة يغيب مع مغيب الشمس بالجهة الغربية من منتصف شهر نوفمبر، ويعود مرة أخرى قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية بمنتصف شهر ديسمبر.

وأنهى حديثه بأن خلال هذه الفترة تهب علينا رياح شمالية باردة، تجبر الجميع على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وخلال فترة غيبته يضطرب البحر، ولهذا البحارة لا يدخلون البحر في فترة الأحمير .