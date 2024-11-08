السعودية | الأمير فيصل بن عياف يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر WUF12 بالقاهرة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، حيث جرى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ومنها توجهات تطبيق مفاهيم استدامة المدن.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة والدولة المستضيفة لإنجاح أعمال هذا المنتدى وما تناوله من قضايا مهمه تعنى بتطوير منهجيات وممارسات التخطيط الحضري وتنمية المدن في ظل المتغيرات المتسارعة.

من جانبها أعربت أناكلوديا روسباخ عن تقديرها لمشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى، مشيدة بما تعمل عليه المملكة من مبادرات ومشاريع حضرية مميزة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان الممثل الدائم للمملكة لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الموئل”، وأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، ووكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي المهندس فهد المطلق ورئيس المعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري.

يذكر أن الوفد السعودي شارك في عدد من ورش العمل والفعاليات المصاحبة للمنتدى كما سجل الجناح السعودي أعلى نسبة للزيارات بمعدل 35 الف زائر يوميًا.

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