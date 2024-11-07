بيئة مكه تضبط مخالفين لنظام الصيد البحري

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وقام المختصين بالمكتب بتحرير محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئه بمكه المهندس ماجد الخليف أن الفرق التفتيشية بالمحافظات الساحليه مستمرة بجولاتها الرقابية لضبط مخالفات الصيد.
وبين الخليف أن حظر طرق الصيد المخالفة والعشوائيه يأتي حمايةً للثروة السمكيه الحية في المياه الإقليمية بالمنطقة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية وتكاثر بعض انواع الاسماك والكائنات البحريه.
واكد الخليف ان الفرع والمكاتب التابعه له تقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في منطقة مكه.
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