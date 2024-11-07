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بيئة مكه تضبط مخالفين لنظام الصيد البحري

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكه المكرمه ممثلا بمكتب الوزارة بالليث؛ وبالتعاون مع حرس الحدود بنادق للصيد مع مجموعة من المتنزهين الذين يمارسون الصيد من غير تصاريح نظامية وقامت الجهه المختصة ببيئة الليث بمصادرة البنادق المستخدمه بالصيد ومعها اكثر من ١٠٠ كليو من الاسماك التي تم صيدها.

وقام المختصين بالمكتب بتحرير محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئه بمكه المهندس ماجد الخليف أن الفرق التفتيشية بالمحافظات الساحليه مستمرة بجولاتها الرقابية لضبط مخالفات الصيد.

وبين الخليف أن حظر طرق الصيد المخالفة والعشوائيه يأتي حمايةً للثروة السمكيه الحية في المياه الإقليمية بالمنطقة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية وتكاثر بعض انواع الاسماك والكائنات البحريه.

واكد الخليف ان الفرع والمكاتب التابعه له تقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في منطقة مكه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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