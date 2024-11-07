السعودية | طائرة الإغاثة السعودية الـ20 تصل إلى بيروت

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طائرة الإغاثة السعودية الـ20 تصل إلى بيروت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتتضمن حمولة الطائرة مساعداتٍ إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.
يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كل الأزمات والصعوبات التي تمر بها.
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