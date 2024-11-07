شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد الغرف": 14 يوم عمل لإرسال تقارير الكشف المبكر عن التوحد والان نبدء بالتفاصيل



وأكد الاتحاد في خطاب وجهه إلى غرفة الشرقية، على أهمية مشاركة جميع المنشآت الصحية في تعبئة نموذج التقرير السنوي عن حالات الكشف المبكر للتوحد. وضع استراتيجية علاجية فعّالة للتوحد وأشار إلى أن هذه التقارير ستسهم بشكل كبير في وضع استراتيجية علاجية فعالة للتوحد، وسينعكس إيجابًا على علاج المرضى وتقليص عدد الحالات المُصابة.

وأوضح أن هذه الدعوة تأتي بناءً على خطاب المجلس الصحي السعودي بشأن مشروع المسح الوطني لاضطرابات طيف التوحد، والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات اضطراب طيف التوحد، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. مشروع المسح الوطني للتوحد ودعا جميع المنشآت الصحية، إلى إرسال تقاريرها إلى المركز الوطني لاضطرابات النمو، عبر البريد الإلكتروني «[email protected]» قبل انقضاء المهلة المحددة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإرسال التقارير، لما لها من أهمية في إنجاح مشروع المسح الوطني للتوحد، وتحقيق أهدافه في الكشف المبكر عن الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. الدمام - شريف احمد - دعا اتحاد الغرف السعودية جميع المنشآت الصحية، إلى الإسراع في إرسال تقارير الكشف المبكر عن حالات اضطراب طيف التوحد، وذلك في غضون 14 يوم عمل.وأكد الاتحاد في خطاب وجهه إلى غرفة الشرقية، على أهمية مشاركة جميع المنشآت الصحية في تعبئة نموذج التقرير السنوي عن حالات الكشف المبكر للتوحد.وأشار إلى أن هذه التقارير ستسهم بشكل كبير في وضع استراتيجية علاجية فعالة للتوحد، وسينعكس إيجابًا على علاج المرضى وتقليص عدد الحالات المُصابة.وأوضح أن هذه الدعوة تأتي بناءً على خطاب المجلس الصحي السعودي بشأن مشروع المسح الوطني لاضطرابات طيف التوحد، والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات اضطراب طيف التوحد، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.ودعا جميع المنشآت الصحية، إلى إرسال تقاريرها إلى المركز الوطني لاضطرابات النمو، عبر البريد الإلكتروني «[email protected]» قبل انقضاء المهلة المحددة.وشدد على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإرسال التقارير، لما لها من أهمية في إنجاح مشروع المسح الوطني للتوحد، وتحقيق أهدافه في الكشف المبكر عن الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.