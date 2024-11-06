شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية.. غداً في حائل والان نبدء بالتفاصيل

استحداث وجهات سياحية جديدة

الدمام - شريف احمد - تنطلق غداً فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بوادي السلف في دورته الرابعة بمنطقة حائل.ويضم المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام العديد من الأنشطة والفعاليات منها الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، والطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، والركايب، واغرسها، والهايكنج، وركن المقاهي.ويشارك في مهرجان وادي السلف العديد من الجهات الشريكة منها هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية لإقامة مثل هذه الفعاليات البيئية والترفيهية للمجتمع المحلي، للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود التي تقدم داخل حدود المحمية من تنمية للغطاء النباتي وتوفير بيئة خصبة للحياة الفطرية وعناية وحماية لمقدرات المحمية.إضافة إلى حرصها على استحداث وجهات سياحية جديدة وترفيهية لجذب المهتمين والزوار في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة ومقدرات كبيرة ومتنوعة تلقى اهتماماً كبيراً من مختلف شرائح المجتمعات المحلية والدولية.هذا ويستقبل مهرجان وادي السلف زواره يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساء طيلة فترة المهرجان الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري في منطقة حائل.