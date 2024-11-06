شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة سياحية عالمية.. إصدار أول 6 تراخيص لوكلاء اليخوت في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي الإنجاز ليعكس التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتهيئة البيئة الملائمة للسياح والمستثمرين والممارسين في البحر الأحمر ليكون وجهة سياحية عالمية رائدة.

تراخيص وكلاء اليخوت وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتفعيل أدوارها ومهامها، حيث تركز على إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، مع العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي الساحلي.

كما تهتم الهيئة بتحديد متطلبات البنية التحتية لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة، مع الحرص على حماية البيئة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة. السياحة البحرية وتهدف الهيئة من خلال التراخيص إلى تسهيل عمليات الوصول والمغادرة للمراسي البحرية السياحية والموانئ، وإدارة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالسياحة البحرية، إضافة إلى دعم العمليات الجمركية للمسافرين.

تجدر الإشارة إلى أن التراخيص السياحية تمثل قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، مؤكدة التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة البحرية السياحية وتوفير بيئة آمنة وملائمة للسياح، ما يعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متميزة.

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، في إطار سعيها الحثيث لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر يتوافق مع رؤية المملكة 2030، أول 6 تراخيص لوكلاء ملاحيين سياحيين لليخوت في المملكة خلال العام الحالي 2024.ويأتي الإنجاز ليعكس التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتهيئة البيئة الملائمة للسياح والمستثمرين والممارسين في البحر الأحمر ليكون وجهة سياحية عالمية رائدة.وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتفعيل أدوارها ومهامها، حيث تركز على إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، مع العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي الساحلي.كما تهتم الهيئة بتحديد متطلبات البنية التحتية لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة، مع الحرص على حماية البيئة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة.وتهدف الهيئة من خلال التراخيص إلى تسهيل عمليات الوصول والمغادرة للمراسي البحرية السياحية والموانئ، وإدارة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالسياحة البحرية، إضافة إلى دعم العمليات الجمركية للمسافرين.تجدر الإشارة إلى أن التراخيص السياحية تمثل قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، مؤكدة التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة البحرية السياحية وتوفير بيئة آمنة وملائمة للسياح، ما يعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متميزة.