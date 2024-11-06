تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي

ويُعد المنتدى الحضري العالمي (WUF) تحالفًا دوليًا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، بمشاركة قيادات من مختلف المجالات الفكرية والحضرية، ويشهد الجناح السعودي إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول ووسائل الإعلام.
ويستعرض الجناح السعودي عبر الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل المصاحبة، الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية؛ من بينها تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية، وحلول إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشروعات تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، والمبادرات المجتمعية في القطاع الحضري وجهود مواجهة التحديات البيئية.
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