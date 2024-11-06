مكافحة الحرائق بالذكاء الاصطناعي

تشهد العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي يُعقد من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، بمشاركة الدفاع المدني ضمن جهوده المستمرة لتعزيز القدرات الفنية والمهنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالحرائق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة.

ويهدف الدفاع المدني من خلال هذه المشاركة إلى استعراض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في عمليات الإطفاء وإدارة الأزمات، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات مع المختصين من جميع أنحاء العالم لتعزيز مستوى الأمان والسلامة، كما يسعى الدفاع المدني إلى تسليط الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مكافحة الحرائق.

وخلال المؤتمر، يقوم الدفاع المدني بتقديم عرض شامل حول الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تم إدخالها في نظام الدفاع المدني، بما في ذلك التطبيقات الذكية التي تسهم في سرعة الاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل تعليمية تستهدف تطوير مهارات رجال الإطفاء ورفع كفاءتهم في استخدام أحدث التقنيات، كما أُقيمت حلقات نقاش تفاعلية مع خبراء دوليين لبحث أفضل الممارسات والتحديات الحالية في مجال الإطفاء.