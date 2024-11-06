شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم الأربعاء، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

