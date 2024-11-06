شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل



وعبر سموه ـ حفظه الله ـ عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي. الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد جي ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.وعبر سموه ـ حفظه الله ـ عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.