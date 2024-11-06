شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يمني يروي تجربة العيش في المملكة ويكشف عن أمنيته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مقيم من اليمن عن تجربة العيش في المملكة، مؤكدًا أنه لم يشعر للحظة واحدة أنه في بلد غريب عنه .

وقال المقيم والذي يُدعى ضياء الشهاري خلال حديثه عبر قناة «العربية السعودية» : “أبدًا ما حسينا أننا أغراب، أو أننا في بلد مختلفة، ودائمًا نشوف هذا بلدنا ومكاننا، كبرنا واتربينا هنا وانتقلنا من المدينة واستقرينا في الرياض”.

وأردف : ” أذكر عندما كنت في المرحلة الابتدائية، كان في إشكاليات معينة تعيقني في الدراسة كان يحتاج لها تدخل ومشاوير ومراجعة، لكن أخوي اللي كان معي ساعدني”.

وأضاف : هذا الموقف كان من الأشياء اللي أثرت فيني وأذكرها من خلال تعاملاتي وحياتي مع أخوانا السعوديين .

وأنهى المقيم حديثه، قائلاً: ” أتمنى بأفعالنا وأقوالنا أن نرد جزء من الجميل اللي إحنا عايشينه في مملكتنا الحبيبة”.