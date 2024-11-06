شكرا لقرائتكم خبر عن 12 محطة اختبارية كحد أعلى لتقييم شهادة الاختصاص السعودية أو الدبلوم السريري والان نبدء بالتفاصيل

درجة النجاح

الدمام - شريف احمد - تستطلع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، آراء المختصين بشأن تحديث عدد من بنود القواعد التنفيذية للتقييم، بهدف مواكبة الممارسات العلمية الحديثة في مجال قياس الكفايات الإكلينيكية.ونصّ تحديث الفقرة الأولى من المادة 19، على أن يتكون الاختبار النهائي الإكلينيكي أو العملي لشهادة الاختصاص السعودية والدبلوم السريري من 8 محطات اختبارية كحد أدنى إلى 12 محطة اختبارية كحد أعلى، ويتم توزيعها بين الاختبار السريري الموضوعي «OSCE» أو الاختبار الشفهي المنظم «SOE» أو من كليهما".وحددت التعديلات درجة النجاح لكل محطة من محطات الاختبار السريري الموضوعي «OSCE» أو الاختبار الشفهي المنظم «SOE» وفق طريقة علمية إحصائية معتمدة تناسب الأداة المستخدمة في الاختبار لضمان عدالة القياس، على سبيل المثال: «Borderline Regression Examinee-Based Standard Setting».وأتاحت الهيئة في حال تعذر استخدام الطريقة العلمية الإحصائية لأسباب علمية أو عملية «طارئة» الاستعانة بلجنة اختبارات التخصص، بشرط استخدام نظام تسجيل درجة تعبر عن الحد الأدنى من مستوى الأداء، على ألا تقل درجة النجاح لكل محطة عن 60%.وعدّت درجة النجاح المعتمدة لكل محطة اختبارية معبِّرة عن الحد الأدنى للنجاح في تلك المحطة الاختبارية بناءً على الأداء المتوقع من المختبرين.وألزمت المختبر لاجتياز الاختبار النهائي الإكلينيكي أو العملي تحقيق الحد الأدنى للنجاح، وذلك عند حصوله على متوسط درجات المحطات مساوي لدرجة «Borderline» أو أعلى.