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المركز الوطني للأرصاد يحذر مجددًا.. أجواء شتوية ممطرة على معظم المناطق

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محمد سيد 0 تبليغ

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كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد في التقرير الخاص به عن حالة الطقس خلال اليوم، حيث بمشيئة الله تعالى من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي ستكون متوسطة إلى غزيرة، ومن الممكن أن تتسبب في جريان السيول ومصاحب لها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، كما أوضح المركز أهم المناطق التي ستواجه هذا المناخ خلال اليوم والأيام المقبلة.

أوضح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية في تقريره عن حالة الطقس أنه بإذن الله تعالى سوف يستمر هطول الأمطار الرعدية بحالة من متوسطة إلى غزيرة، والتي يمكن أن تتسبب في جريان السيول والتي ستكون مصحوبة بزخات من البرد، وبعض الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

كما أن هذا الطقس سوف يكون على بعض الأجزاء من جازان، الباحة، عسير، حائل، مكة المكرمة والحدود الشمالية، بينما ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والقصيم، ويمكن أن تمتد حتى الأجزاء الشمالية في المنطقة الشرقية، وتستمر أيضا الفرصة المهيأة لتكوّن ضباب على بعض الأجزاء من هذه المناطق وخاصة الأجزاء الساحلية في المنطقة الشرقية.

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المركز الوطني للأرصاد يحذر مجددًا.. أجواء شتوية ممطرة على معظم المناطق

حالة البحر الأحمر

كذلك أشار التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة حوالي 18-38 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجزء الشمالي، ويمكن أن تصل إلى 44 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، بينما ستكون جنوبية غربية تصل إلى شمالية غربية بسعر 15-35 كم/ ساعة ويمكن أن تصل إلى 60 كم/ ساعة.

مع وجود احتمالية لتكون بعض السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، ومن المحتمل أن يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، ويمكن أن يصل من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ويزيد عن مترين مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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