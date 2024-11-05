شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء "خليص" بمكة ينقذون حياة مريض من احتشاء حاد في عضلة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز طبي بارز، تمكن فريق مستشفى خليص العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة مريض باكستاني يبلغ من العمر 36 عامًا، بعد تعرضه لاحتشاء حاد في عضلة القلب الأمامية.

حالة المريض

وأفاد تجمع مكة الصحي بأن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم صدري حاد وضاغط، حيث جرى تشخيص حالته باحتشاء حاد في عضلة القلب، وتم التعامل الفوري مع الحالة من قبل أخصائي الباطنة الذي باشر بإعطاء مذيب للجلطة.

وبعد استقرار حالته، تم نقل المريض إلى مستشفى الملك عبد الله بجدة لاستكمال العلاج اللازم ضمن تخصص القلب، لضمان متابعة دقيقة لحالته الصحية وتقديم الرعاية المطلوبة.