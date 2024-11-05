شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "برنامج الاستديو العالمي" لمعماري البيئة لتعزيز الابتكار والإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف، الأستاذة الدكتورة هناء النعيم، فعاليات "برنامج الاستديو العالمي" التي تستضيفه كلية العمارة والتخطيط بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية لعمارة البيئة والمقدم من الاتحاد الدولي لمعماري البيئة، وذلك يوم أمس الاثنين 4 نوفمبر 2024، وتستمر فعاليات البرنامج حتى اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر في مقر كلية العمارة والتخطيط بالجامعة

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وتجولت "الدكتورة النعيم"على المعرض المصاحب للمسابقة، حيث اطلعت على مشروعات وأعمال عمارة البيئة التي قدّمها الطلاب.



فرصة فريدة

فيما أوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور أيمن بن أمين إمام، أن هذه المسابقة تمثل فرصة فريدة لتعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب، مما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بشكل أفضل، مؤكداً أن الفعالية تأتي ضمن رؤية الجامعة ورسالتها في دعم التميز الأكاديمي وتعزيز التعاون الدولي، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030

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وتأتي المسابقة ضمن برنامج الاستديو العالمي

“IFLA Global Studio Program”

المقدم من الاتحاد الدولي لمعماري البيئة، والذي تشارك الجمعية السعودية لعمارة البيئة في تنظيمه.

ويشارك في هذا البرنامج 27 جامعة دولية ومحلية، بهدف تعزيز قدرات طلاب كليات العمارة والتخطيط وتحفيز التبادل بين الأكاديميين في مجالات عمارة البيئة والتصميم الحضري

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بدوره، بيّن رئيس الجمعية السعودية لعمارة البيئة الدكتور عامر حبيب الله، أن مسابقة الجمعية يشارك فيها (64) طالباً وطالبة من مختلف التخصصات، حيث تتضمن برامج المسابقة محاضرات وورش عمل تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم في مجال عمارة البيئة

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يذكر أن كلية العمارة والتخطيط تعنى بتدريس العلوم العمرانية التخطيطية والتصميمية بكافة المقاييس، إذ يُدرّس بالكلية أربعة أقسام وهي: (العمارة، وعمارة البيئة، والتخطيط الحضري والإقليمي، والجيوماتكس)، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصاتها الأربع، إضافة إلى ذلك، تمنح درجة الماجستير في تخصصين في قسم التخطيط الحضري والاقليمي وقسم العمارة، ودرجة الدكتوراه في قسم التخطيط الحضري والاقليمي، والعمل جار حاليًا على تأسيس برامج ماجستير في الأقسام الأخرى

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وبحسب الخطة الدراسية فإن مدة الدراسة في برامج البكالوريوس خمس سنوات، يدرس فيها الطالب مواد نظرية وعملية تواكب أحدث التوجهات التخصصية عالميا، وتلبي متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا

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تعزيز المعرفة