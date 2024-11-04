زراعة عسير تدشن 6800 شتلة بموسم التشجير

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، موسم التشجير الوطني بمنطقة عسير 2024 في محافظات: الفرشة ومحايل وبيشة، وزرع خلاله 6800 شتلة في عدد من المحافظات، تتضمن أنواعا عدة، منها السدر والطلح والأراك، وأنواعا أخرى من الشتلات المحلية.

وشهد التدشين مشاركة وحضور جهات عدة ذات علاقة، مثل هيئة تطوير عسير والصندوق الزراعي والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وناشطين بيئيين ومزارعين، وعدد من الجمعيات الزراعية والبيئية.

وتعتبر هذه الحملة جزءا من خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة الطموحة لتشجيع الزراعة والمزارعين، وإضفاء روح التوعية بأهمية ذلك في المجتمع، مع المتابعة والحرص على الاستدامة.

وتبذل الوزارة جهودا كبيرة في كل الجوانب الداعمة الزراعة، وتشجيع المبادرات، وتنشيط تسويق المنتجات الزراعية، ودعم البرامج التي تسهم في إنجاح خططها الفاعلة.