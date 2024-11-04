زراعة عسير تدشن 6800 شتلة بموسم التشجير

وشهد التدشين مشاركة وحضور جهات عدة ذات علاقة، مثل هيئة تطوير عسير والصندوق الزراعي والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وناشطين بيئيين ومزارعين، وعدد من الجمعيات الزراعية والبيئية.
وتعتبر هذه الحملة جزءا من خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة الطموحة لتشجيع الزراعة والمزارعين، وإضفاء روح التوعية بأهمية ذلك في المجتمع، مع المتابعة والحرص على الاستدامة.
وتبذل الوزارة جهودا كبيرة في كل الجوانب الداعمة الزراعة، وتشجيع المبادرات، وتنشيط تسويق المنتجات الزراعية، ودعم البرامج التي تسهم في إنجاح خططها الفاعلة.
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