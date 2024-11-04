شكرا لقرائتكم خبر عن أنشئت في 120 يومًا.. ستديوهات "الحصن بيج تايم" تعزز الإنتاج الفني بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ستديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، بهدف تعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في المنطقة ضمن موسم الرياض.

الاستوديوهات الجديدة تقدم تجربة إنتاج متكاملة، مع مساحات تصوير خارجية وداخلية، ومسابح مصممة خصيصًا لتصوير المشاهد المائية، وغرف تحكم مزودة بأعلى معايير الشفافية.

مرافق فاخرة

الاستوديوهات تحتوي على مرافق فاخرة لكبار الشخصيات (VVIP)، ومكاتب للإنتاج، وغرف مونتاج، ما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية، وتسهيل وتسريع عمليات الإنتاج بأعلى المعايير العالمية.



وتهدف ستديوهات في مرحلتها الأولى "الحصن بيج تايم"، إلى تبسيط عمليات الإنتاج وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، من خلال جمع كل احتياجات الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في موقع واحد، ودعم القطاع بمعايير عالمية.

رفع جودة الإنتاج

استغرق بناء الاستديوهات 120 يومًا فقط، ما يعد إنجازًا في وقت قياسي يتماهى مع القدرات الكبيرة التي يقدمها موسم الرياض في مختلف مشاريعه.

7 استوديوهات أنشئت على مساحة 10,500 متر مربع ضمن مشروع يمتد على مساحة إجمالية قدرها 300 ألف متر مربع.

يسهم هذا المشروع في رفع جودة الإنتاج وتقليل تكاليفه، ما يجعله متاحًا لخدمة جميع الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج.

