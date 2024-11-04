شكرا لمتابعة خبر عن سقوط حبات برد كبيرة الحجم على شمال المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حبات البرد الكبيرة الحجم، على شمال المملكة حيث أتلفت خيام لبعض سكان المنطقة واحدثت بها تلفيات كبيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، والحدود الشمالية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.