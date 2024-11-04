شكرا لمتابعة خبر عن موظف متقاعد يروى قصة صعوده لبرج مياه ‎الخرج وإفراغه أثناء السيول..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعاد سعود العتيبي، موظف متقاعد بوزارة الزراعة، قصة صعوده لأعلى برج المياه في ‎الخرج وإفراغه من المياه أثناء تعرض المحافظة لسيول جارفة كادت أن تتسبب في انهياره

وقال العنتيبي، في لقاء مع قناة العربية: “عملت في الوزارة من عام 1405 هجريا، وحتى تقاعدي في عام 1445 هجريا، ولحسن حظى اخترت بأن أكون من ضمن اللجنة التي تسلمت البرج من اللجنة الكورية المنفذة له”.

وأضاف: “في عام 1420 هجريا اجتاحت السيول الخرج بشكل لم يسبق له مثيل، وهنا أولى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان آنذاك أمير منطقة الرياض، اهتمامه بتلبية جميع الاحتياجات لمواجهة تلك السيول”.

وتابع: “اقترح أحد الأشخاص غلى الأمير عبدالرحمن بن ناصر رحمه الله، أن يفرغ البرج من المياه خشية أن يسقط، وبالفعل طلبنا الطائرات وكانت مهمتي أن أنزل على ارتفاع 104 متر ، وكان البرج قد غمر بالمياه حتى منتصف العمود، وبالفعل نزلت وقمنا بفتح المحبس وتم تفريغ 8000 متر مكعب من المياه الموجودة في الخزان”.