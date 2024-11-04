إعلان نتائج القبول النهائية لدورة الضباط الجامعيين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ54 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1446. ودعت الراغبين بمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر- توظيف).



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