شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يطلق مركز الاتصال الموحد لخدمة المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن تجمع تبوك الصحي اليوم، مركز الاتصال الموحد لخدمة المستفيدين بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كأول مستشفى بالمنطقة يقدم هذة الخدمة للمستفيدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالإله الحديثي, أن المركز يعد خطوة أساسية في خطة المستشفى للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، بهدف تعزيز ثقة المرضى وتوفير بيئة صحية متكاملة تلبي توقعاتهم.

وأشار إلى أن المركز سيتيح إمكانية التواصل عبر الهاتف من خلال الرقم 0144259008 , ويوفر خدمات متنوعة تشمل عدة جوانب طبية وإدارية، وذلك من خلال فريق مدرَّب على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية, مشيرًا إلى أن من بين الخدمات التي يقدمها: خدمات التنويم والعمليات و طلبات أهلية العلاج و التقارير الطبية و الإجازات المرضية و إدارة مواعيد العيادات الخارجية و إدارة مواعيد قسم الأشعة و خدمات إشعارات الحضور والتنويم .