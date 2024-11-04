شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": المملكة تحقق قفزة بنسبة 47% في إنتاج البطاطس خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الإنتاج ودعم الاستثمار وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول البطاطس تجاوزت (17) ألف هكتار خلال العام الماضي، مقارنة بمساحة بلغت (15.89) ألف هكتار خلال 2021م، حيث أسهمت الوفورات التي تحققت في محصول البطاطس في دعم التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة الاستثمارات، وإدخال نظم وتقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاءة وجودة وموثوقية، ومنها صناعة البطاطس المقلية (الشيبس)، وغيرها من المنتجات التي يدخل البطاطس في صناعتها.

وأكدت الوزارة أن حجم إنتاج الخضروات بشكل عام بلغ (3.21) مليون طن خلال 2023م، بنسبة نمو بلغت (19%) مقارنة بالعام 2020م، مشيرةً إلى أن التحسن الملحوظ في إنتاجية القطاع الزراعي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي إلى (109) مليارات ريال، يأتي نتيجةً للبرامج والخطط المدروسة التي تعمل عليها الوزارة لرفع نسب الاكتفاء من المنتجات الزراعية، وزيادة الاستثمارات، والتوسع في منح القروض التنموية، ورفع نسبة التمويل إلى (70%) للمشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة مقارنة بـ (50%) للمشاريع الأخرى، بجانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الاعتماد على الواردات تحقيقًا لمستهدفات رؤية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تسجيل المملكة ارتفاعًا قياسيًا في إنتاج محصول البطاطس، بتحقيق قفزة بلغت (47%)؛ بحجم إنتاج تجاوز (621.75) ألف طن، ونسبة اكتفاء ذاتي (86.8%) خلال 2023م، وذلك مقارنة بإنتاج بلغ (423.77) ألف طن بنهاية 2021م.وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول البطاطس تجاوزت (17) ألف هكتار خلال العام الماضي، مقارنة بمساحة بلغت (15.89) ألف هكتار خلال 2021م، حيث أسهمت الوفورات التي تحققت في محصول البطاطس في دعم التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة الاستثمارات، وإدخال نظم وتقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاءة وجودة وموثوقية، ومنها صناعة البطاطس المقلية (الشيبس)، وغيرها من المنتجات التي يدخل البطاطس في صناعتها.وأكدت الوزارة أن حجم إنتاج الخضروات بشكل عام بلغ (3.21) مليون طن خلال 2023م، بنسبة نمو بلغت (19%) مقارنة بالعام 2020م، مشيرةً إلى أن التحسن الملحوظ في إنتاجية القطاع الزراعي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي إلى (109) مليارات ريال، يأتي نتيجةً للبرامج والخطط المدروسة التي تعمل عليها الوزارة لرفع نسب الاكتفاء من المنتجات الزراعية، وزيادة الاستثمارات، والتوسع في منح القروض التنموية، ورفع نسبة التمويل إلى (70%) للمشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة مقارنة بـ (50%) للمشاريع الأخرى، بجانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الاعتماد على الواردات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.