شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة طفل يُعاني من ضمور في العصب البصري للعين بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمستشفى نجران العام الجديد من إنقاذ حياة طفل بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث كان يشكو من ضعف النظر في كلتا العينين وحول وحشي في العين اليمنى.

وأوضح تجمع نجران الصحي أنه بعد الفحص الطبي، تبين وجود ضمور في العصب البصري للعين اليسرى وارتشاح في العصب البصري للعين اليمنى، وبناءً على ذلك، تم توجيهه لإجراء تصوير عاجل على المخ في قسم الأشعة التشخيصية .

وأظهرت النتائج وجود كيس كلابي (مائي) كبير الحجم بالمخ، بحجم 10×9 سم، يضغط على الدماغ وبطينات المخ وجذع الدماغ، مسببًا استسقاءً دماغيًا وانفتاقًا في المخ، وهي المسؤولة عن الأعراض التي يعاني منها الطفل.

وتم تحويل الطفل إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، لإجراء جراحة عاجلة لإزالة الكيس بالكامل وقد تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة الطفل تدريجيًا، وبفضل اللّٰه عاد إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.