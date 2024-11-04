شكرا لمتابعة خبر عن محام يروي قصة فتاة عليها قضايا تصل قيمتها 21 مليون ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حكى محامي قصة فتاة عمرها 19 عامًا تعرضت للاحتيال وتورطت في قضايا بلغت قيمتها 21 مليون ريال.

‎وقال المحامي : “وكلني شخص وقال تم اختراق حسابي وكان أقل من 100 ألف، ورفعنا قضية على الفتاة، واتضح أنه مرفوع ضدها مجموعة القضايا بلغت قيمتها 21 مليون ريال”.

‎وتابع أن الفتاة مكنت شركة من حسابها لمدة 3 أشهر وكانوا يلعبون عليها ودخل حسابها 21 مليون ثم خرجوا من حسابها دون الاستفادة بأي شيء، وتبين أنهم قاموا بالنصب على عدة أشخاص وهؤلاء الأشخاص لا يعرفون المحتالين وإنما يعرفون الفتاة فقاموا برفع قضايا عليها

‎وأوضح أن الفتاة خريجة من الثانوية تبلغ من العمر 19 عامًا، وتبحث عن وظيفة لتساعد والدها ووالدتها وأصبحت مديونة ب 21 مليون، وسجينة فترة من الزمن بسبب هذه القضايا.