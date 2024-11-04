الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر أكتوبر

وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 887 حالة، في حين سجلت الحوادث المرورية 166 حالة بالإضافة الى نقل (3) حالات بالإسعاف الجوي.
كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 12 دورة طبية و21 محاضرة، استفاد منها 4946 متدربًا ومستفيداً.
وأكد مدير عام الفرع، الأستاذ محمد بن علي العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.
يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.
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