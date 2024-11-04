السعودية | جامعة شقراء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصلت جامعة شقراء، على الاعتماد المؤسسي الكامل، من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الذي يمتد حتى فبراير 2028م.

وجاء هذا الاعتماد نظير استيفاء الجامعة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي من خلال خطة إستراتيجية مفعلة تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة والكفاءة ووضع سياسات لتصميم وإقرار برامج الجامعة الأكاديمية.

ويهدف الاعتماد المؤسسي لجامعة شقراء إلى الارتقاء بجودة التعليم والمحافظة عليه، والتأكد من أن برامجها الأكاديمية تحقق متطلبات التنمية الوطنية، وتدعم سوق العمل بمخرجات تملك مهارات منافسة وتتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات المهن، ورفع مستوى الأداء المهني.

وعـد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، هذا الاعتماد خطوة على طريق التميز، وأساسًا متينًا للبناء عليه للوصول بالجامعة إلى مكانة متقدمة تليق بها بين الجامعات السعودية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة – بإذن الله -.

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