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شكرا لقرائتكم خبر عن ”مدد“.. تقنية لمراقبة وضعيات الجلوس بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تجمع القصيم الصحي عن ابتكار تقنية جديدة لتحسين صحة الموظفين من خلال مراقبة وتعديل وضعيات الجلوس أثناء ساعات العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف خلق بيئة عمل أكثر رفاهية وكفاءة وإنتاجية.
وأوضح التجمع أن هذا الابتكار تحقق بفضل جهود فريق تجمع القصيم الصحي، الذي قام بتنفيذ الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس.
قد أُطلق على الابتكار اسم منصة ”مدد“، وهي منصة إلكترونية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تحليل وضعيات الجلوس من خلال كرسي مزود بأجهزة استشعار متقدمة وكاميرا عالية الدقة.
كما تُتيح المنصة رصد الوضعيات وتقديم تنبيهات ذكية للمستخدم عند الحاجة لضبطها، بالإضافة إلى توفير صور توضيحية وتمارين مخصصة لمساعدة الموظفين على تحسين وضعياتهم وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن الجلوس المطول، مثل آلام العضلات والمفاصل.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذا الابتكار يأتي ضمن جهوده لتعزيز بيئة عمل صحية وإنتاجية للموظفين، حيث يسهم في دعم رفاهيتهم باستخدام تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين صحتهم وزيادة إنتاجيتهم. ويتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وبناء مجتمع حيوي يعزز الوقاية والصحة العامة.
وأشار التجمع إلى أن الابتكار قد تم تسجيله لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحصل على شهادة براءة اختراع، مما يعكس التزام التجمع بتطوير حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة للعاملين. وأثنى التجمع على الجهود المبدعة لفريقه المتميز الذي ضم عبدالله سعود آل حسين، سارة العزاز، ميعاد المحيسن، رئام السويلم، وماجد الغامدي.
وأوضح التجمع أن هذا الابتكار تحقق بفضل جهود فريق تجمع القصيم الصحي، الذي قام بتنفيذ الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
قد أُطلق على الابتكار اسم منصة ”مدد“، وهي منصة إلكترونية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تحليل وضعيات الجلوس من خلال كرسي مزود بأجهزة استشعار متقدمة وكاميرا عالية الدقة.
كما تُتيح المنصة رصد الوضعيات وتقديم تنبيهات ذكية للمستخدم عند الحاجة لضبطها، بالإضافة إلى توفير صور توضيحية وتمارين مخصصة لمساعدة الموظفين على تحسين وضعياتهم وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن الجلوس المطول، مثل آلام العضلات والمفاصل.
بيئة عمل صحية
وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذا الابتكار يأتي ضمن جهوده لتعزيز بيئة عمل صحية وإنتاجية للموظفين، حيث يسهم في دعم رفاهيتهم باستخدام تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين صحتهم وزيادة إنتاجيتهم. ويتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وبناء مجتمع حيوي يعزز الوقاية والصحة العامة.
وأشار التجمع إلى أن الابتكار قد تم تسجيله لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحصل على شهادة براءة اختراع، مما يعكس التزام التجمع بتطوير حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة للعاملين. وأثنى التجمع على الجهود المبدعة لفريقه المتميز الذي ضم عبدالله سعود آل حسين، سارة العزاز، ميعاد المحيسن، رئام السويلم، وماجد الغامدي.