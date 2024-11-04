السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

وفي مستهل الاستقبال رحب معاليه بالسفير الصيني, مشيرًا إلى القفزات النوعية الشاملة والتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظلّ رؤية المملكة 2030 في المجالات كافة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما بحث الاستقبال تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الصيني بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الصينية الدكتور عبدالعزيز المهنا، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، وعضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الصينية محمد الفراج.

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