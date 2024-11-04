الخليف يكرم رائدات العمل ببيئة مكه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مدير عام فرع وزارة البيئه والمياه والزراعه بمنطقة مكة المكرمه المهندس ماجد بن عبدالله الخليف امس الاثنين رائدات العمل المتميزات بالاداء والانجاز من منسوبات فرع الوزارة بمنطقة مكه كل من الاستاذه راوية السلمي من قسم الموارد البشرية؛ والاستاذه جميلة القرني من قسم الماليه بادارة الخدمات المشتركه وبحضور عدد من مدراء الادارات والموظفين والموظفات بفرع وزارة البيئة.

وتأتي تلك اللفته نظير ما قدمتاه الرائدتين من اعمال بارزة تستحق الاشادة ؛ حيث تولت راوية السلمي انجاز تقييمات الاداء الوظيفي لموظفي الفرع والمكاتب التابعه له بالمحافظات؛ كما تولت القرني انجاز ملف ميزانية فرع الوزارة لعام ٢٠٢٤م بنظام الهايبريون.

من جهته اكد الخليف حرص الفرع على تشجيع منسوبيه من الموظفين والموظفات المميزين اصحاب الجهد والعطاء والمنجزين للاعمال التي توكل اليهم بكل تفاني واخلاص؛ مشيرا ان الزميلتين يمثلان انموذجا مشرقا للمرأه السعوديه التي وجدت كل الدعم والتأييد من قيادتنا الرشيدة وحققت النجاح تلو الاخر في كل الميادين وبمختلف الاصعده مؤكدا ان ما حققته المرأة السعوديه امر يستحق الاشادة ويشار له بالبنان سواء على الصعيد المحلي او الدولي.

الجدير بالذكر ان قسم الموارد البشرية وقسم المالية بفرع وزارة البيئه بمكه تعد من الادارات التتفيذية المهمه بالهيكلة الادارية للفرع؛ حيث يُعنى قسم الموارد البشرية بتنفيذ استراتيجيات الادارة العامه للموارد البشرية بوزارة البيئه وتنفيذ سياساتها بالإضافة إلى إدارة وتنفيذ برامج تنموية وتقديم خدمات موارد بشرية مبتكرة وإبداعية؛ لتعزيز مستوى رضا الموظفين؛ فيما يُعنى قسم الادارة المالية باجراء كافة الأعمال المالية والحسابية المنوطة بها حسب التعليمات الصادرة و تنفيذ الميزانية والمحاسبية، ولائحة الإيرادات في التسجيل والمتابعة والرقابة والتحصيل طبقا للنظم المتبعة.