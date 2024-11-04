مليونا اتصال للطوارئ الموحد

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 919.203، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.333.550 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 573.456، بإجمالي 2.862.209 مكالمات في المناطق.
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