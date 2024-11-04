مليونا اتصال للطوارئ الموحد

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد «911» في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية 2.862.209 اتصالات خلال أكتوبر من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة «911» في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية بحسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 919.203، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.333.550 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 573.456، بإجمالي 2.862.209 مكالمات في المناطق.