شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 3 طواريح في الليلة 15 لمزاد نادي الصقور.. اعرف سعرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مزاد نادي الصقور السعودي 2024 الذي ينظمه النادي بمقره بملهم "شمال مدينة الرياض"، حتى 15 نوفمبر الحالي، بيع 3 صقور بمبلغ 412 ألف ريال، في الليلة الخامسة عشرة للمزاد.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح عقلة الصقور للطاروح خالد الحربي، وبيع بمبلغ 76 ألف ريال، بعدها، عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح غرب السفانية للطاروح بدر العازمي وبيع بمبلغ 135 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح مجيرمة للطاروح عبدالله الثعلبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وشهدت منافسة كبيرة قبل أن يباع بمبلغ 201 ألف ريال.

مزايا وخدمات متكاملة

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق "الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية"، مالك الصقر "الطاروح".



ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور "الطواريح" إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

أكبر مزادٍ رسمي للصقور

ويصنف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزادٍ رسمي للصقور التي تطرح على أرض المملكة، إذ يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.