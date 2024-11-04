شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
مكة المكرمة: الطائف وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات والطائف.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
الجوف: دومة الجندي وسكاكا والقريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وثرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن.
مكة المكرمة: الطائف وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات والطائف.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
الجوف: دومة الجندي وسكاكا والقريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.