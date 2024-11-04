شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وثرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن.

مكة المكرمة: الطائف وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات والطائف.

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

الجوف: دومة الجندي وسكاكا والقريات وطبرجل.

الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.