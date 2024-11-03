شكرا لقرائتكم خبر عن من خفيفة إلى متوسطة.. هطول أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.وشملت أجزاءً من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.من ناحية أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.