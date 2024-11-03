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من خفيفة إلى متوسطة.. هطول أمطار على منطقة الباحة

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واس- الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
وشملت أجزاءً من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

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من ناحية أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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