"روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بمدينة لندن

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وتشارك منظومة السياحة السعودية "وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي" إضافة إلى 61 شريكاً من بينهم: الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، كروز السعودية، الخطوط السعودية، طيران الرياض، البحر الأحمر الدولية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شركة الدرعية، شركة القدية للاستثمار، نيوم، إضافة إلى 17 علامة تجارية فندقية محلية ودولية. ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المعرض عن إطلاق وجهة سياحية جديدة.
ويحتضن جناح "روح السعودية" هذا العام، العديد من الأجنحة المميزة والتفاعلية التي ترسخ الحفاوة السعودية، وتبرز الثقافة الغنية والأصيلة، وتسلط الأضواء على الطبيعة الساحرة والتنوع الطبيعي والمناخي، حيث سيستمتع الزوار بتذوق القهوة السعودية وتجربة أشهر الأطباق والنكهات السعودية، والاطلاع على الحرف اليدوية المحلية، إضافة لعدد من التجارب التفاعلية الفريدة حيث يتعايش الزوار عبر التكنولوجيا المتقدمة والخرائط التفاعلية؛ مع الوجهات والمواقع الفريدة والتجارب الملهمة والأنشطة البحرية.
ومن جانب آخر يضم الجناح السعودي مساحة مخصصة لشركاء الأعمال، للاطلاع على زخم من المعلومات عن التسهيلات والمشاريع والفرص الاستثمارية الهائلة، وبإمكانهم التسجيل الكترونياً كشركاء تجاريين بكل يسر وسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، كما سيتم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية وإعلان تفاصيل الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
وتتزامن المشاركة هذا العام مع انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية التي تستهدف عدداً من الأسواق الدولية الرئيسية، كما تتزامن مع حملة شتاء السعودية التي انطلقت في شهر اكتوبر الماضي وتستمر حتى شهر إبريل 2025، في 7 وجهات مميزة، هي: العلا، الرياض، جدة، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل.
وتشمل أكثر من 1000 تجربة سياحية حول المملكة، إضافة للفعاليات العالمية والنوعية مثل: موسم الرياض، مهرجان العلا، تقويم جدة، موسم الدرعية، ميدل بيست، رالي داكار، كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي، وجائزة السعوديةا لكبرى للفورمولا 1 في جدة.
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