شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 156 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة التستر التجاري

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عقوبات نظام مكافحة التستر

الدمام - شريف احمد - نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,072 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر أكتوبر من العام 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.هذا وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.وخلال الزيارات التفتيشية ضُبطت 156 حالة اشتباه بالتستر، وأحيل المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.هذا إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).