شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر بمطار رفحاء.. "الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الأمطار في المناطق السعودية

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طقس المناطق السعودية

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق متعددة من المملكة، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024.وقد أظهرت البيانات المسجلة تباينًا في كميات الهطول بين مختلف المناطق، حيث سجل مطار رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أعلى كمية هطول في المملكة، إذ بلغت كمية الهطول هناك 33.0 ملموبحسب التقارير التفصيلية الصادرة عن المركز، شهدت منطقة الجوف أمطارًا ملحوظة، حيث سجل مطار سكاكا كمية هطول بلغت 18.8 ملم.فيما تنوعت الكميات في مناطق أخرى من الجوف، حيث سجلت محطة القطار في دومة الجندل 16.8 ملم، وخوعا بـ 3.2 ملم، ودوما الجندل بواقع 1.8 ملموفي المنطقة الشرقية، شهدت مدينة حفر الباطن هطولًا طفيفًا للأمطار بلغت كميته 1.0 ملم، وسجلت المناطق المجاورة كمية 0.2 ملم في القاعدة الجوية.أما منطقة المدينة المنورة، فقد سجلت كمية هطول قدرها 1.0 ملم في مطار العلا، بينما بلغت الكمية في العلا نفسها 0.2 ملموفيما يتعلق بمنطقة حائل، سجلت محطة القطار في مدينة حائل كمية هطول وصلت إلى 4.6 ملم، فيما سجل مطار حائل كمية هطول قدرها 1.0 ملم.أما منطقة الحدود الشمالية، فبالإضافة إلى مطار رفحاء الذي حاز على أعلى كمية هطول في المملكة بـ 33.0 ملم، سجلت مناطق أخرى كميات متفاوتة، حيث سجل مطار عرعر 6.4 ملم، وعرعر بواقع 0.4 ملم