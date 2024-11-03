حملات للإرشاد الزراعي بمحافظات الباحة

وأضاف أن الحملة تنفذ في محافظات بلجرشي والمندق والقرى على مدار 3 أيام خلال الفترة المسائية بواقع ساعتين يوميًا، يقدم خلالها 5 ورش عمل في معاملات الحصاد وما بعد الحصاد لمحصول التين واللوز، والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وطرق تربية الأغنام، إضافة إلى ورشة طرق الاستفادة واستخدام المخلفات الزراعية والاستثمار في مشاريع الحمام والدجاج الرومي والأرانب.
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