اخبار السعوديه

حملات للإرشاد الزراعي بمحافظات الباحة

0 نشر
0 تبليغ

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الحملات الإرشادية في عدد من محافظات المنطقة. وأوضح مدير الفرع المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن انطلاق الحملات الإرشادية يُعد حدثًا مهمًا بالمنطقة يهدف إلى رفع الوعي لدى المزارعين والمربين والنحالين، وتعريفهم من خلال ورش العمل بأفضل الممارسات التي تسهم في تحسين وزيادة الإنتاج، وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم، وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنيات وأجهزة الري على أسس علمية حديثة، في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن، داعيًا جميع المزراعين والمربين والنحالين لحضور الحملات والتفاعل معها، والاستفادة مما تقدمه من إرشادات في مجال القطاع الزراعي.

وأضاف أن الحملة تنفذ في محافظات بلجرشي والمندق والقرى على مدار 3 أيام خلال الفترة المسائية بواقع ساعتين يوميًا، يقدم خلالها 5 ورش عمل في معاملات الحصاد وما بعد الحصاد لمحصول التين واللوز، والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وطرق تربية الأغنام، إضافة إلى ورشة طرق الاستفادة واستخدام المخلفات الزراعية والاستثمار في مشاريع الحمام والدجاج الرومي والأرانب.


كانت هذه تفاصيل خبر حملات للإرشاد الزراعي بمحافظات الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا