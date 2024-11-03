حملات للإرشاد الزراعي بمحافظات الباحة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الحملات الإرشادية في عدد من محافظات المنطقة. وأوضح مدير الفرع المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن انطلاق الحملات الإرشادية يُعد حدثًا مهمًا بالمنطقة يهدف إلى رفع الوعي لدى المزارعين والمربين والنحالين، وتعريفهم من خلال ورش العمل بأفضل الممارسات التي تسهم في تحسين وزيادة الإنتاج، وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم، وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنيات وأجهزة الري على أسس علمية حديثة، في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن، داعيًا جميع المزراعين والمربين والنحالين لحضور الحملات والتفاعل معها، والاستفادة مما تقدمه من إرشادات في مجال القطاع الزراعي.

وأضاف أن الحملة تنفذ في محافظات بلجرشي والمندق والقرى على مدار 3 أيام خلال الفترة المسائية بواقع ساعتين يوميًا، يقدم خلالها 5 ورش عمل في معاملات الحصاد وما بعد الحصاد لمحصول التين واللوز، والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وطرق تربية الأغنام، إضافة إلى ورشة طرق الاستفادة واستخدام المخلفات الزراعية والاستثمار في مشاريع الحمام والدجاج الرومي والأرانب.