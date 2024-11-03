شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 18 إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية للشعب اللبناني

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية.يمثلها في ذلك ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.