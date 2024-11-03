شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في 2455 مدرسة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى اليوم الأحد أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في 2455 مدرسة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تشمل (مكة - الليث - القنفذة)، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1446هـ.

وقد شملت هذه الاختبارات جميع المراحل الدراسية وسط متابعة دقيقة ومستمرة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بقيادة المدير العام عبد الله بن سعد الغنام، ومديري مكاتب التعليم الذين يعملون على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمدارس لتمكينها من أداء مهامها بشكل منظم وناجح خلال فترة الاختبارات.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حرصها على توفير البيئة المناسبة والآمنة للطلاب والطالبات، بما يضمن لهم أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

هذا إضافة إلى تهيئة كافة الفرص والظروف التربوية المثالية، من خلال تسخير الإمكانات اللازمة لتأمين بيئة صحية ومريحة تشجع الطلاب على الاستذكار الجيد وتعزز ثقتهم بأنفسهم.



دعم الطلاب والطالبات

وفي إطار دعم الطلاب والطالبات، قامت الإدارة بتعزيز شراكتها مع الأسر وأولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على الاجتهاد والالتزام بمتابعتهم وتهيئة البيئة المنزلية الملائمة للاستذكار والمراجعة.

كما خصصت الإدارة برنامج "الهاتف الإرشادي" الذي يقدم استشارات تربوية ونفسية واجتماعية، وخصصت أرقام هواتف لكل مكتب تعليم لتقديم هذه الاستشارات طوال فترة الاختبارات، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، لضمان توافر الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب في هذه الفترة الهامة.