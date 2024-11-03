شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.

وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمندق، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.